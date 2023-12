Deportivo sai na frente na decisão da Liga Ferreirense

Leoas deram passo significativo em busca do título da Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino Deportivo Sanka deu um importante e decisivo passo para a conquista do título da Liga Ferreirense. Na manhã de domingo, 3, no ginásio de esportes Sincomerciários, em Jaú, venceu as donas da casa por 2 a 1.

Na primeira partida da final, as Leoas mostraram um futsal sólido e decisivo. Aproveitou bem as oportunidades e conseguiram um importante resultado.

O segundo jogo da final será realizada a partir das 20h de segunda-feira, 11, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Com a excelente vantagem conquistada fora, o Deportivo Sanka necessitará apenas de um empate no tempo normal sobre a Fundação Jahu para conquistar o título. Caso as visitantes vençam no tempo normal, haverá uma prorrogação onde o time são-carlense também joga pelo empate.

