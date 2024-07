Deportivo não perdoa e aplica 9 a 0 no Primavera

Deportivo garantiu presença nas quartas de final da Champions prata - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka carimbou seu passaporte para as quartas de final da Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Pelo grupo E, na noite desta terça-feira, 2, os Leões estiveram em ação no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté e golearam impiedosamente o Primavera por 9 a 0. Com isso, a equipe assumiu a primeira colocação com 6 pontos e fizeram um saldo positivo de 8 gols.

Resta ainda uma vaga no grupo, que será decidida entre Grêmio e Pakabá que jogam domingo, 7 e a partida promete muita emoção.

O Grêmio está em uma situação mais tranquila. Com seis pontos e saldo positivo de 6 gols, joga pelo empate ou por uma derrota com no máximo três gols de diferença para seguir adiante. Ao Pakabá resta somente um caminho: além de conquistar os três pontos, terá que golear o adversário por, no mínimo, quatro gols de diferença.

