Deportivo despacha Descalvado e decide os Joguinhos da Juventude

Jovens Leões comemoram a vaga para a final: a um passo da fase regional - Crédito: Divulgação

A equipe sub18 do Deportivo Sanka, que representa São Carlos nos Jogos Abertos da Juventude deu mais um passo em busca do título da fase sub-regional.

Na noite desta quarta-feira, 17, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, enfrentou Descalvado pela semifinal e venceu por 3 a 2, em uma partida decidida nos detalhes.

Após a expressiva vitória, os jovens Leões se qualificaram para a disputa do título, que será contra Porto Ferreira em jogo a ser realizado a partir das 20h no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté. Em caso de nova vitória, a equipe conquista o título e se qualifica para a fase regional.

Taça EPTV

Já classificado para a segunda fase e representando São Carlos, a equipe adulta do Deportivo tem um importante compromisso pela última rodada da primeira fase da Taça EPTV;

Nesta quinta-feira, 18, a partir das 20h45, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, encara Bueno de Andrada. É o segundo jogo do time são-carlense e a partida vale a liderança do grupo D.

