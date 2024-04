De olho no título, Deportivo estreia na Taça EPTV

Deportivo Sanka vai em busca da vitória na Taça EPTV - Crédito: Divulgação

Pelo segundo ano seguido, o Deportivo Sanka irá representar São Carlos na Taça EPTV e de olho no título, faz a estreia a partir das 20h15 desta quinta-feira, 11, quando encara Américo Brasiliense no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté. Bueno de Andrada faz parte do grupo e após turno único, as duas primeiras equipes se garantem na segunda fase do torneio regional.

Com uma média de 28 anos, 17 atletas foram inscritos pelos Leões para a competição e que serão orientados pelo técnico Renê Benacci que não esconde o otimismo, salientando que a preparação do time acontece desde janeiro.

“Escolhemos os atletas e acredito que temos condições de disputar o título. Os trabalhos completaram três meses e neste período as atividades focaram questões táticas. As transições defesa/ataque sempre utilizando a velocidade”, salientou Benê.

Como preparação, o Deportivo fez ainda três amistosos com o intuito de dar ritmo de jogo para o time e a possibilidade do treinador testar todos os atletas e iniciar a montagem de uma base para a Taça EPTV. “Notamos a evolução do grupo na transição, na velocidade e a definição nas jogadas de ataque. Acredito que estamos preparados para o campeonato e podemos sonhar com o título sim”, pontuou Renê.

A equipe

Goleiros - Zé Neto, Pedro e Erik.

Fixos – Lucas, Toledo, Pedro e Alexandre.

Alas – João, Renan, Arthur, Maloni, Túlio e Kayck.

Pivô – Giovani, Théo, Gustavo e Gabriel.

Leia Também