Damián Bobadilla, do São Paulo, se lesiona na partida contra o Paraguai

O gigante da Série A, São Paulo, está preocupado com a condição física do meio-campista paraguaio Damián Bobadilla, que foi retirado de uma partida internacional recente após sofrer uma distensão na panturrilha. Os torcedores do clube certamente estão preocupados com a possibilidade de não verem o astro do meio-campo em multicanais ao vivo no próximo jogo da Copa do Brasil

A lesão ocorreu durante a partida entre Paraguai e Uruguai na semana passada, colocando em dúvida sua participação no jogo de terça-feira, quando seu país enfrentará o Brasil em Assunção pelas eliminatórias sul-americanas.

O problema físico de Bobadilla foi confirmado pelo técnico Gustavo Alfaro após o empate sem gols com o Uruguai. O meio-campista pediu para ser substituído devido a um desconforto físico e foi substituído por Wilder Viera aos 36 minutos do segundo tempo.

O São Paulo está monitorando de perto a situação de Bobadilla antes da partida decisiva contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Na quinta-feira, na Arena MRV, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Como o time perdeu por 1 a 0 no Morumbi no jogo de ida contra o Galo, a presença de Bobadilla pode ser crucial.

Damián é filho do ex-goleiro Aldo Bobadilla e foi treinado nas categorias de base do Cerro Porteño em sua terra natal, antes de fazer sua estreia profissional em 5 de maio de 2021 contra o Atlético Mineiro na Copa Libertadores.

Em 20 de dezembro de 2023, ele se mudou para o Brasil, assinando um contrato de quatro anos com o São Paulo, clube da Série A, por uma taxa estimada em cerca de US$ 3 milhões por 60% de seus direitos econômicos.

A decisão sobre se Bobadilla enfrentará ou não o Brasil nesta terça-feira só será tomada após a próxima sessão de treinamento com seus companheiros de equipe paraguaios.

O São Paulo, que já está se preparando para o jogo contra o Galo, está de olho na situação de Bobadilla. O meio-campista é peça-chave no meio-campo da equipe ao lado de Luiz Gustavo e sua ausência pode afetar significativamente o desempenho da equipe.

A recente lesão de Damián Bobadilla gerou preocupações tanto para a equipe nacional quanto para o clube.

Sua possível ausência nas próximas partidas pode ter implicações significativas nos resultados desses jogos. Por isso, os torcedores da seleção paraguaia e do São Paulo guardarão ansiosamente por novidades sobre sua condição.