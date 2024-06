SIGA O SCA NO

Gabriel é formado pelas categorias de base do São Paulo - Crédito: Divulgação

Os reforços no Grêmio São-carlense não cessam. Gabriel Rodrigues, lateral esquerdo de 22 anos, é mais uma novidade no tricolor são-carlense. Paulistano, irá defender o clube pela primeira vez. O desafio será no Copa Paulista.

Gabriel é formado pelas categorias de base do São Paulo e conquistou o título paulista em 2021. O jogador passou ainda pelo Ituano/SP.

