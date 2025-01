Cruzeiro passeia no Luisão e despacha o Bahia pela Copinha

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Com tranquilidade, o Cruzeiro venceu e eliminou o Bahia - Crédito: Miltinho Marchetti

Atual vice-campeão brasileiro da categoria, o Cruzeiro/MG deu mais um passo na busca do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na chuvosa tarde desta quinta-feira, 16, a Raposinha eliminou o Bahia/BA em partida válida pelas oitavas de final realizada no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O Cruzeiro, com autoridade, fez 3 a 0 no time baiano e agora está entre as oito melhores equipes da edição 2025.

A Raposinha foi superior durante os 90 minutos e começou a construir a vitória aos 22 minutos do primeiro tempo quando Felipe de Moraes fez 1 a 0. A equipe controlou a partida e manteve o placar nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, o Bahia se abriu em busca do empate, mas os ataques mineiros foram mortais. Aos 34 minutos Nicolas ampliou e aos 42 minutos Fernando deu números finais no marcador.

Leia Também