Cruzeiro elogia estrutura de São Carlos para a Copinha

Representantes do Cruzeiro durante visita a São Carlos - Crédito: Divulgação

A partir do dia 2 de janeiro, São Carlos será uma das sedes de mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A cidade será palco dos jogos do grupo 13 e que terá a presença de Imperatriz/MA, Real Brasília/DF e Cruzeiro/MG, em chave que ainda conta com o São Carlos FC, na primeira fase.

Enquanto a bola não rola, as atenções ficam fora dos gramados. Nesta semana, o clube mineiro enviou representantes ao município a fim de conhecer a estrutura são-carlense, que historicamente acolhe a competição e registra bons públicos nos jogos realizados no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Representado pelo chefe da delegação, Mateus Satle, o Cruzeiro visitou os alojamentos, locais de treinamento, o próprio Estádio Luisão e a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura. Na visão de seu representante, o clube gostou das instalações apresentadas. “A cidade tem pontos que nos agradaram, é receptiva, abraça o esporte e nossa meta é ter o elenco focado em fazer a melhor participação possível do Cruzeiro na ‘Copinha’”, disse Mateus.

Em 2025, a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece em São Carlos já no dia 2 de janeiro, quando o São Carlos recebe o Imperatriz/MA às 15h45 e, na sequência, às 18h, é a vez de Cruzeiro/MG e Real Brasília/DF se enfrentarem. Devido ao fato de a cidade ter duas equipes profissionais ativas, o São Carlos é o representante do município nesta edição, enquanto o Grêmio São-carlense fica com a vaga em 2026.

