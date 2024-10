Cruzeirinho vence e conquista o tetra no Veterano

Cruzeirinho conquistou pela quarta vez o título do Veterano - Crédito: Divulgação

Terminou a 14ª edição do Campeonato Veterano, realizado na Arena Raspadão, no Cidade Aracy. O Cruzeirinho levantou a taça pela quarta vez, ao conquistar a taça e golear o Desportivo por 6 a 2, na manhã de domingo, 27.

Na preliminar, na decisão do 3º lugar, o Aymoré levou a melhor e venceu o Fonte Nova por 4 a 3.

As finais do Veterano foram marcadas por duas partidas emocionantes e cheias de adrenalina. A arquibancada da Arena estava repleta de torcedores que prestigiaram os jogos.

Na decisão do título, o Desportivo deu trabalho. O primeiro tempo foi muito equilibrado, com um 2 a 2. Na etapa final, o artilheiro Rogério faz a diferença e fez quatro gols terminando com um placar de 6 a 2 para o Cruzeirinho.

Além dos troféus às melhores equipes colocadas, Pezão, do Desportivo foi o melhor goleiro. Rogério Baiano, do Cruzeirinho, o artilheiro com 10 gols. José, do Cruzeirinho foi eleito o melhor técnico do campeonato.

