Cruzeirinho e RD Bebidas decidem o 50tão no Aracy

50tão do Aracy reúne os atletas mais experientes: jogos de qualidade - Crédito: Divulgação

Organizado e promovido pelo incentivador Lói Landi, aconteceu na manhã de domingo, 25, no campo raspadão, no Cidade Aracy, a partida que definiu um dos finalistas do Campeonato 50tão, para os atletas mais experientes.

Após uma partida bem disputada, o Cruzeirinho fez 2 a 0 no Aymoré e com isso carimbou o passaporte para decisão, que acontece no próximo domingo, 1.

O campeão da temporada 2024 sairá do confronto entre Cruzeirinho e RD Bebidas que já tinha garantido a presença na decisão e aguardava apenas o adversário.

