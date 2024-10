Cruzeirinho busca o tetracampeonato no Veterano

SIGA O SCA NO

25 Out 2024 - 13h33

25 Out 2024 - 13h33 Por Marcos Escrivani

Cruzeirinho vai em busca da quarta conquista no Raspadão - Crédito: Divulgação

Após semanas de intensas disputas, chega ao final a 14ª edição do Campeonato Veterano, que é realizado na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

A partir das 9h deste domingo, 27, serão realizados os jogos finais. No primeiro encontro, a decisão do 3º lugar, com o Fonte Nova encarando o Aymoré.

Na sequência, às 10h, o principal jogo do dia. Uma partida sem favoritismo, o Cruzeirinho busca o tetracampeonato e encara o Desportivo, uma grata surpresa da competição.

