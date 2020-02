Cristoffer assina com o São Carlos e disputará a Série B

Cristoffer teve passagens pela base da seleção brasileira - Crédito: Divulgação

O meio campista Cristoffer é o mais novo reforço do São Carlos FC para a Série B do Campeonato Paulista. O anúncio oficial da contratação do atleta aconteceu na noite desta quarta-feira, 19, através do vice-presidente de futebol Marcelo Boldrin.

O jogador teve passagens pelo Coritiba e pelas categorias de base da seleção brasileira e nos próximos dias ficará à disposição do técnico Toninho Carlos.

Para os próximos dias Boldrin afirmou que novos atletas serão anunciados. “Estamos contratando com prudência e sempre com os pés no chão. A meta é fazer um time competitivo”, disse.

