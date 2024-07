Country vence e encosta nos líderes na Copa AVS/Smec

Country comemora a vitória e a terceira colocação na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

A semana começou ‘quente’ na 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino com a realização de uma disputada partida pela fase de classificação na noite desta segunda-feira, 22, no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu.

Após quatro parciais e 1h55 de jogo, o São Carlos Country Club superou a equipe do Elite por 3 sets a 1, com 25/23, 25/15, 16/25, 25/21. A ponta Isabela, do time vencedor, foi o destaque do jogo, arbitrado por Alessandra Borges e Narciso Borges. Apontadora: Fernanda Oliveira.

Com o resultado, o Country deu um salto na tabela de classificação e encostou nos líderes AVS/Smec e Golden Team de Américo Brasiliense, que estão com 13 pontos. O Country assumiu o terceiro posto com 12 pontos. Já o Elite permaneceu em 7º lugar, com 7 pontos.

Elite: Débora, Ana Paula, Jhenifer, Edvânia, Keila, Kalisa, Carla, Uina, Hellen, Sandra, Gabi, M. Paula, Thainá R e Thainá H. Técnica: Patrícia.

Country: Simone, Beatrice, Bianca, Mariah, Thalita, Shofia, Stefany, Nathália, Tanires, Verônica, Eluana, Isabela, Mariah II e Taíris. Técnico: Lucas.

