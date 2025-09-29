Corrida Unimed reúne atletas profissionais, amadores, crianças e pets

Corrida Unimed - Crédito: Jeferson de Paula

São Carlos viveu um fim de semana especial com a realização da 6ª Corrida Unimed, no Parque Ecoesportivo Damha, reunindo centenas de participantes entre sábado (27) e domingo (28). O evento consolidou-se como uma das principais atividades esportivas da região, unindo saúde, lazer e convivência familiar.

No domingo (28), a programação começou cedo com os percursos de 5 km e 10 km de corrida, além da caminhada de 5 km. Às 7h25, ocorreu a largada para pessoas com deficiência (PcD), seguida, às 7h30, pelos demais corredores e caminhantes. O trajeto total de 10 km teve pontos de retorno sinalizados para os participantes que optaram pela distância menor. A chegada também foi no Parque Damha, onde havia estrutura completa de apoio, hidratação e segurança.

O sábado (27) foi dedicado à integração familiar. Às 8h, aconteceu a tradicional Cãominhada Unimed Mude 1 Hábito, em percurso de aproximadamente 2 km, reunindo tutores e seus animais de estimação. Em seguida, às 8h30, foi a vez da Corrida Kids, que permitiu que crianças a partir de 2 anos participassem da experiência esportiva em um ambiente seguro e acolhedor, reforçando desde cedo a importância da prática de atividades físicas.

Com uma programação diversificada, a 6ª Corrida Unimed fortaleceu o compromisso com o incentivo à saúde, ao esporte e à qualidade de vida. O evento mostrou mais uma vez que São Carlos tem espaço para grandes encontros esportivos que unem diferentes gerações em um clima de celebração.

Clique aqui e confira o resultado completo da prova

