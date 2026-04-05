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domingo, 05 de abril de 2026
Paulistão A4

Grêmio São-Carlense empata, entra no G4 e decide vaga na semifinal em casa

05 Abr 2026 - 06h58Por Da redação
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Grêmio São-Carlense empata, entra no G4 e decide vaga na semifinal em casa - Crédito: Reprodução Crédito: Reprodução

Já classificado antecipadamente, o Grêmio São-Carlense entrou em campo neste sábado (4), fora de casa, e empatou em 1 a 1 com o Lemense, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista A4.

O gol do Lobão foi marcado no segundo tempo por João Araújo. Com o resultado, a equipe ainda conseguiu subir uma posição na tabela, encerrando a fase inicial em melhor colocação.

Agora, o Grêmio São-Carlense enfrenta o Barretos nas quartas de final. O time de São Carlos terá a vantagem de decidir em casa e jogar por dois resultados iguais para garantir vaga nas semifinais.

A Federação Paulista de Futebol deve divulgar as datas e horários das partidas na próxima terça-feira.

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