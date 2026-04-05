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domingo, 05 de abril de 2026
Paulistão A4

Classificado, Grêmio enfrenta o Lemense fora de casa

04 Abr 2026 - 06h49Por Da redação
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Classificado, Grêmio enfrenta o Lemense fora de casa - Crédito: Reprodução Crédito: Reprodução

Já classificado para as quartas de final do Paulistão A4 Rivalo 2026, o Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (4) para enfrentar o Lemense, fora de casa, pela 15ª rodada da competição.

A partida será disputada às 15h, no Estádio Bruno Lazzarini, em Leme (SP). Os ingressos para a torcida visitante estarão disponíveis na bilheteria do estádio. O confronto também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.

O duelo serve como preparação importante para o mata-mata, com o Grêmio São-Carlense buscando manter o bom desempenho e chegar embalado à próxima fase. 

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