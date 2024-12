Corrida Desafio 116K OAB São Carlos 2024 promete unir esporte e solidariedade

Corrida OAB vai arrecadar alimentos - Crédito: Divulgação

Nos dias 7 e 8 de dezembro de 2024, a Avenida Comendador Alfredo Maffei, 850, defronte ao SESC em São Carlos (SP), será palco da Corrida Desafio 116K + Corrida da OAB São Carlos. O evento contará com provas de 100km, 21km, 10km, 5km e 3km caminhada, reunindo atletas de todas as idades e níveis de preparo físico.

O destaque será o Desafio 100km, que começa no dia 07/12 às 22h, com chegada prevista para o dia 08/12. Já as outras provas acontecem no domingo, com a largada da meia maratona (21km) às 6h30.

Inscrições

As inscrições estão abertas e se encerram na quarta-feira anterior ao evento ou até atingir o limite técnico. O valor é R$ 89,90, incluindo o kit e o chip. Pessoas acima de 60 anos têm direito a 50% de desconto, conforme o Estatuto do Idoso. Parte da arrecadação será destinada à campanha solidária Natal Sem Fome.

Premiação

Os três primeiros colocados na geral (masculino e feminino) receberão troféus nas provas de 21km, 10km e 5km. Também haverá premiação por categorias etárias e para atletas PCD (5km). Todos os participantes da caminhada (3km) receberão medalhas.

Mais informações no site oficial do evento.

