Copa São Carlos terá 33 equipes em 2024

Vila Prado, atual campeão, não irá disputar em 2024 - Crédito: Divulgação

A Liga Desportiva de São Carlos já programou mais um campeonato de futebol amador que será realizado no segundo semestre da temporada. Está previsto para começar no dia 8 de setembro, a Copa São Carlos, que tem como atual campeão o Vila Prado. Porém, a equipe não irá estar presente este ano.

Diretores da Liga realizaram uma reunião preliminar com os representantes da equipes interessadas em disputar o título. O encontro aconteceu no dia 30 de julho e ficou definido que a Copa São Carlos será disputada por 33 equipes divididas em sete grupos com quatro times e um grupo com cinco equipes. Irão participar times que estão nas Ouro e Prata.

Na primeira fase, acontece turno único e se classificam para a segunda fase (oitavas de final) as duas primeiras equipes. A partir desta fase, os jogos serão eliminatórios até definir o campeão.

Futsal

A Liga planeja ainda um campeonato de futsal que deverá ter 24 equipes presentes. Os preparativos acontecem e em breve a entidade deverá divulgar como será a competição.

Equipes confirmadas na Copa São Carlos

1. Mulekes de Vila

2. Jardim Munique

3. Aracy

4. Milan

5. Botafogo

6. Fluminense

7. Paulistano

8. Bola de Neve

9. Sanka City

10. Abdelnur

11. Pé na porta

12. Tijuco preto

13. Pakabá

14. Barbaridade

15. Prohab

16. Primavera

17. Jockey

18. Grêmio

19. Jardim Centenário

20. Jardim Beatriz

21. Red Back

22. Santa Angelina

23. Holanda

24. Juventus

25. Juventude

26. Cruzeiro do Sul

27. Loz Bárbaros

28. União Douradense

29. Policarbon

30. Zé Bebeu

31. Proara

32. Flamingo

33. Cometa

