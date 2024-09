Copa São Carlos terá 30 clubes em busca do título

Luisão será palco de jogos da Copa São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, começa no dia 5 de setembro, a 3ª Copa São Carlos. A princípio, o torneio amador termina no dia 4 de novembro, aniversário de São Carlos.

Segundo a LDSC, nesta temporada, 30 equipes confirmaram presença e após congresso técnico, ficou definido que, na primeira fase, a competição terá seis grupos com cinco times cada. Vão se enfrentar em turno único dentro do grupo e garantem vaga para a segunda fase, as duas primeiras colocadas, além dos quatro melhores terceiros colocados (índice técnico).

A partir da segunda fase, as 16 equipes irão jogar o mata-mata no sistema de “cruzamento olímpico”, até definir o campeão. De acordo com o regulamento, a melhor equipe irá enfrentar a 16ª colocada (independentemente do grupo) e assim sucessivamente (2º x 15º, 3º x 14º e assim por diante).

As equipes

Irão buscar o título da temporada 2024, as seguintes equipes: Flamingo, Holanda, Santa Angelina, Atlético Munique, Jardim Jockey Club, Paulistano, Centenário, Jardim Beatriz, Zé Bebeu, New United, Proara, Sanka City, Cruzeiro do Sul, Abdelnur, Pé na Porta, Prohab, Bola de Neve, Juventude, Aracy, Botafogo, Red Back, Milan, Fluminense, Pakabá, Barbaridade, Tijuco Preto, Grêmio, Loz Bárbaros, Cometa Cristão e Mulekes de Vila.

Primeira rodada

A LDSC já definiu a primeira rodada, restando apenas definir o local e o horário. Os jogos são os seguintes:

Juventude x Grêmio

Aracy x Tijuco Preto

Flamingo x New United

Holanda x Proara

Loz Bárbaros x Sanka City

Prohab x Santa Angelina

Pakabá x Zé Bebeu

Jardim Jockey Club x Mulekes de Vila

Jardim Beatriz x Pé na Porta

Atlético Munique x Cometa Cristão

Red Back x Milan

Fluminense x Bola de Neve

