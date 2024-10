Copa São Carlos tem duas equipes 100%

SIGA O SCA NO

15 Out 2024 - 13h43

15 Out 2024 - 13h43 Por Marcos Escrivani

Com 3 vitórias em 3 jogos, Abdelnur é uma das equipes 100% na Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Após mais uma rodada da fase de classificação da 3ª Copa São Carlos, apenas duas equipes mantém 100% de aproveitamento. Abdelnur e Atlético Munique que venceram os três jogos até disputados e praticamente garantiram classificação para a segunda fase da competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

O Abdelnur está no Grupo B e o Atlético Munique no Grupo E. Cada equipe possui 9 pontos ganhos. Nos demais grupos, restando uma rodada para a conclusão da primeira fase, o Aracy lidera o grupo A (7 pontos), Sanka City, o C (8 pontos), Zé Bebeu e Mulekes de Vila o D (7 pontos) e o Milan, o F (8 pontos).

Resultados

Fazenda Itaguassu

Proara 0 x 1 Abdelnur

Pé Na Porta 1 x 3 Atlético Munique

Campo do distrito de Água Vermelha

New United 0 x 3 Holanda

Santa Angelina 1 x 1 Cruzeiro do Sul

Grêmio 3 x 10 Aracy

Mulekes de Vila 2 x 0 Paulistano

Campo da USP

Zé Bebeu 1 x 0 Jardim Jockey Club

Sanka City 2 x 1 Prohab

Tijuco Preto 1 x 0 Botafogo

Bola de Neve 2 x 5 Barbaridade

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

Cometa Cristão 1 x 4 Centenário

Milan 1 x 1 Fluminense

Leia Também