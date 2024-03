Copa São Carlos começa com jogos no “Hugo Dornfeld”

Atual campeã, o Deportivo Sanka vai em busca do bi-campeonato da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Vai ser dada a largada da Copa São Carlos de Futsal Feminino, que começa neste domingo, 3, com quatro jogos sendo realizados no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José. A competição é promovida pela Associação de Árbitros de Dobrada e Região e leva o nome de Troféu “Mariany Valéria Gonçalves Costa”.

A competição será realizada nas categorias sub16 (com a presença de seis equipes) e categoria livre, com a participação de oito times, divididos em dois grupos com quatro representantes cada. De acordo com o regulamento, na primeira fase as equipes jogam em turno único dentro do grupo e se classificam para as semifinais, as duas primeiras colocadas de cada grupo. A partir daí ocorre o cruzamento e os vencedores disputam o título da temporada 2024.

No ano passado quem levantou a taça foi o Deportivo Sanka que tem presença confirmada este ano e busca o bicampeonato.

Rodada inaugural

Neste domingo, 3, a partir das 8h30, no Hugo Dornfeld acontece a primeira rodada.

No grupo A estão Abdelnur, Kunhã-atã, As Brabas de Ibaté e União Douradense, de Dourado. No B, Deportivo Sanka, Femi-Feras de Ribeirão Bonito, Agulhas e Futsal Ibitinga.

A primeira rodada ficou da seguinte forma:

Abdelnur x Kunhã-atã

As Brabas x União Douradense

Deportivo Sanka x Femi Feras Ribeirão Bonito

Futsal Ibitinga x Agulha

