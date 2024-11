Copa de vôlei mirim agita São Carlos no final de semana

AVS é uma das equipes convidadas e que irá competir na Copa Planeta - Crédito: Zé_Photografy

A manhã de sábado, 30, promete ser agitada para o vôlei mirim feminino de São Carlos, com a realização da primeira edição da Copa Planeta.

As partidas começam às 8h no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção e irão reunir as equipes do São Carlos Country Club, Associação de Vôlei São-carlense (AVS) e Colégio Planeta.

Estarão reunidas aproximadamente 50 garotas de 14 e 15 anos e a meta da competição é revelar novos talentos para o vôlei feminino de São Carlos.

A competição será em forma de festival, com as equipes se enfrentando em turno único. A ordem das partidas é a seguinte:

Colégio Planeta x Country Club

Country Clube x AVS

AVS x Colégio Planeta

