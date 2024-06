Copa da LPF entra na fase do mata-mata e ASF São Carlos joga em casa

Equipe adulta da ASF terá jogo difícil pela semifinal da Copa da LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Concentração total. Comissão técnica e atletas das equipes adulta e sub20 da ASF São Carlos estreiam no mata-mata da Copa da LPF e jogam em casa neste final de semana. Quem vencer segue no torneio e quem perder estará automaticamente eliminado.

Convocando a torcida para empurrar as equipes, a técnica Ana Cláudia Bianconi mostra otimismo, mas uma certa apreensão, já que os campeonatos entram em fase decisiva e um erro pode ser fatal.

No sábado, 15, às 16h, o adulto joga a semifinal que sairá do confronto entre FutFera e Guapiaçu. Já o sub20 joga as quartas de final e encara Indaiatuba domingo, 16, às 12h. Os dois jogos serão no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Ao São Carlos Agora, Aninha relatou que as equipes estão envolvidas em vários campeonatos simultaneamente. Porém, por estar em um mata-mata, a Copa da LFP é prioridade.

“Estamos em busca do título e é necessário concentração total. Nos dois jogos temos que construir o resultado, que virá nos detalhes. Não tem favoritismo e não tem time bobo nesta fase. Acredito em muita rivalidade esportiva e muito equilíbrio nas duas partidas. Mas nos preparamos e vamos em busca de duas boas vitórias e classificar as equipes para que possamos continuar a sonhar com os títulos”, disse a técnica são-carlense.

