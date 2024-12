Copa AVS/Smec termina com a 3ª colocação do Elite na série Prata

Compartilhar no facebook

Atletas da Elite comemoram a vitória e a taça de 3ª colocadas na Copa AVS/Smec - Crédito: Ze_Photografy

Enfim, a 9ª edição da Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino chegou ao final. E em grande estilo, com um jogo bem disputado na noite de quinta-feira, 28, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Na decisão do 3º lugar da série Prata, o Elite superou o Country Club e em 1h45 de jogo, fez 3 sets a 1, parciais de 25/8, 21/25, 25/18 e 25/19. A MVP da partida foi a ponta Edvania, da equipe vencedora. A arbitragem foi de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Country Club: Taíris, Helena, Stefany, Natália, Tamiris, Verônica, Eluana e Sofia. Técnico: Lucas.

Elite: Débora, Ana Paula, Jhenifer, Edvânia, Herika, Kalisa, Carla, Uina, Sandra, Gabi, Amanda, Maria Paula, Thainá R. e Thainá H. Técnica: Patrícia.

