Copa AVS/Smec define o último campeão de 2024

Equipe sub21 comemora a conquista do título da Série Bronze: ano encerra com campeonato inédito - Crédito: Zé_Photografy

O último campeão da 9ª Copa AVS/Smec foi definido na noite de quinta-feira, 21, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, que recebeu os finalistas da série Bronze.

Com autoridade a equipe sub21 da AVS/Smec, com atletas formadas na escolinha social da Associção de Vôlei São-carlense venceu com tranquilidade o Scorpions de Américo Brasiliense por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/13 e 25/16, em 1h20 de jogo. A MVP da partida foi a ponteira Giovana, do time campeão.

O jogo foi relativamente tranquilo, com a AVS/Smec impondo o ritmo e não sendo ameaçado durante as três parciais. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Ana Paula Silva Dantas. Apontador: Narciso Borges.

AVS/Smec sub21: Iolanda, Giovana C., Giovana G., Lara, Victoria, Ana, Sophia, Pietra, Júlia, Laís, Bia, Línia, Laura e Bruna. Técnica: Sandra Mara.

Scorpions: Ellen, Janaina, Joice, Gabi, Natália, Karen, Regina, Amanda, Milena, Cátia, Tamirys, Dani, Fran e Fernanda. Técnico: Reginaldo.

Jogos finais

Os campeões da Copa AVS/Smec estão definidos, com a UFSCar (Ouro), Golden Team (Prata) e AVS/Smec (Bronze). Esta semana será marcada pelo encerramento da competição, com a realização de duas partidas que irão definir terceiros colocados.

Na terça-feira, 26, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a disputa na bronze, a partir das 20h, com o jogo entre Ibaté x Alpha.

Na quinta-feira, 28, a partir das 20h30, no ginásio de esportes do São Carlos Country Club, as anfitriãs recebem a visita do Elite para a disputa do 3º lugar na série Prata.

