Copa AVS/Smec começa com brilho e jogo de cinco sets

Equipes marcaram presença na abertura: Copa AVS/Smec tem número recorde de participantes - Crédito: Zé_Photografy

Foi dada a largada, com muito brilho, da 9ª edição da Copa AVS/Smec que este ano terá número recorde de participantes: 14 times de São Carlos, Américo Brasiliense e Ibaté.

As solenidades oficiais aconteceram no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, com a presença de autoridades municipais e 13 das 14 equipes presentes. Somente a UFSCar não marcou presença e deixou de ganhar um ponto extra de acordo com o regulamento do campeonato deste ano.

Além das solenidades oficiais de abertura, aconteceu uma partida que marcou o início da Copa e uma batalha de cinco sets, marcada por muito equilíbrio e parciais equilibradas.

No final o MVC venceu o Caaso de virada, após estar perdendo por 2 sets a 0. No final, a equipe orientada por Lucas Labaki venceu por 3 a 2, parciais de 21/25, 24/26, 25/17, 25/21 e 16/14. O MVC jogou com Paola, Gabi, Lauana, Ludmilla, Valeska, Daiane e Vanessa.

Caaso: Carol, Bruna, Estela, Talita, Maria, Denise, Luíse, Vic, Elis, Luiza, Suzana e Natália. Técnico: Fernando Monteiro. O destaque da partida foi a ponteiro Lauana, do MVC.

Árbitros: Rafael Elias de Souza e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Em Ibaté

Após a abertura ocorrida domingo, 21, a Copa AVS/Smec entra em “modo partidas” e a partir desta terça-feira, 23, a competição começa a ganhar corpo com a realização da segunda partida da fase de classificação.

No ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, a anfitriã Ibaté recebe a visita do Golden Team de Américo Brasiliense em uma partida que promete muito equilíbrio técnico. O jogo começa às 20h.

Leia Também