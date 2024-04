Copa AVS/Smec bate recorde de participantes em 2024

Abertura da Copa AVS/Smec em 2023; este ano competição ´bateu recorde de participantes - Crédito: Zé_Photografy

A cada ano que passa, um torneio que se consolida em São Carlos. Assim está sendo a Copa AVS/Smec que chega a nona edição. Organizada com seriedade e respeito aos participantes, a competição regional de vôlei feminino bateu recorde de participantes em 2024.

Após congresso técnico remoto realizado na noite de terça-feira, 25, 13 equipes confirmaram presença. Há ainda, a possibilidade do número de participantes aumentar, já que existe o interesse de uma 14ª confirmar presença nos próximos dias.

Segundo Zé Sérgio, um dos organizadores da competição, as solenidades de abertura, que deverá contar com a presença de todas as equipes, será realizado dia 14 de abril, possivelmente no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a partir das 9h.

Após os atos solenes, um jogo de abertura deverá acontecer pela fase de classificação, valerá pontos.

A forma de disputa da Copa AVS/Smec será a mesma dos anos anteriores. Na primeira fase, as equipes jogarão entre si em turno único e os quatro primeiros colocados se classificam para as finais da Série Ouro. Do 5º ao 8º, a série prata e do 9º ao 12º, a série bronze,

“Estamos muito otimistas que seja um grande campeonato. Equipes mais experientes e com certeza melhor preparadas para a competição”, disse Zé Sérgio sobre a expectativa da Copa este ano.

Quem participa

A Copa AVS/Smec é regional. Além das equipes de São Carlos, terá duas de Américo Brasiliense (Golden Team e Scorpions) e uma de Ibaté.

Estão confirmadas: AVS/Smec, AVS/Smec sub18, Alpha, Caaso, São Carlos Country Club, Elite, Fênix, Golden Team de Américo Brasiliense, São Carlos Clube A, São Carlos Clube B, Scorpions de Américo Brasiliense, UFSCar e Ibaté. Iesc Voleibol Labaki ainda é dúvida.

