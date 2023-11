Copa Amadora chega ao final em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Os confrontos da Copa Amadora de Futsal 2023 chegam na fase final. Após nove anos, a bola voltou a rolar em agosto no ginásio municipal de esportes Donato Rossito, com participação de 16 equipes inscritas, de forma gratuita.

Os times foram divididos em dois grupos na primeira fase, classificando os quatro melhores de cada, redimensionando a um grupo único com oito times. Já na segunda fase todos se enfrentaram novamente em busca dos quatro primeiros lugares, garantindo as vagas para as semifinais.

O secretário adjunto de Esportes, Raul Seixas II, contou que nas semifinais se classificaram os times Red Bull Bragantino, Bayer F.C., PZL F.C. e Tupi/Calla. “Foram dois jogos de placares agregados na terceira fase da competição, onde ao término dos dois jogos Bayer F.C. venceu a equipe do Red Bull Bragantino e no outro confronto a PZL F.C. se sobressaiu contra o Tupi/Calla”, explicou.

A final acontece nesta quinta-feira, 9, no ginásio municipal de esportes Donato Rossito. Disputando o terceiro e quarto lugar, às 19h15, se enfrentam Red Bull Bragantino e Tupi Calla, em seguida o confronto final, PZL F.C. contra Bayer F.C.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella agradeceu toda a equipe da Secretaria de Esportes. “Agradeço a dedicação dos que colaboraram durante esses 3 meses. Graças ao empenho e esforço de todos, conseguimos realizar um evento de sucesso, que atraiu um grande público”, disse. O prefeito também parabeniza todos os atletas, que proporcionaram momentos de emoção e vibração no ginásio municipal. “Agradeço ainda o público que prestigiou a Copa de Futsal, e os convido para a grande final desta quinta-feira”, enfatizou o chefe do executivo municipal.

