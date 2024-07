Contra o XV, Grêmio busca primeira vitória na Copa Paulista

Grasseli conversa com atletas: técnico promete time competitivo para surpreender o Nho Quim piracicabano - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em terceiro lugar no grupo 3, com apenas 2 pontos, oriundos de dois empates (além de uma derrota), o Grêmio São-carlense estará em ação neste sábado, 13. A partir das 16h, enfrenta o XV de Piracicaba no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Uma hora antes, no estádio municipal Hermínio Ometto, o União São João recebe a visita do Rio Claro. As duas partidas encerram o turno inicial da fase de classificação da Copa Paulista.

O Grêmio, que terá força máxima, busca a primeira vitória no campeonato e terá pela frente um adversário que vem de goleada. Fez 4 a 2 no União São João, atuando em Piracicaba. Já o Lobo da Central folgou e treinou forte sob o comando do técnico Alexandre Grasseli que, em entrevista ao São Carlos Agora disse que a equipe apresentará novidades para a partida. Prometeu um time competitivo e inteligente com o intuito de buscar os primeiros três pontos e terminar o turno inicial na segunda colocação.

Campanha do agasalho

Neste sábado, 13, o Grêmio fará uma campanha do agasalho e solicita àqueles que comparecer ao Luisão, doar um agasalho em bom estado e assim irá concorrer a um cooler do Lobão.

A arrecadação será realizada no dia da partida, diante do XV de Piracicaba, junto à abertura dos portões. O sorteio será realizado no intervalo do jogo. Poderão ser doadas blusas, calças e cobertores em bom estado.

A entrevista

São Carlos Agora - Dois empates e uma derrota. A vitória demora a chegar? Até onde isso pode pressionar o time em busca de uma vaga?

Alexandre Grasseli - Ocupamos hoje a terceira colocação no quadro de classificação. Se a competição terminasse hoje estaríamos classificados para a próxima fase. Essa é uma realidade.

Eu acredito que o momento é de reconstrução no clube, o momento é de nós entendermos que o Grêmio é uma equipe que tem potencial de crescimento e que a vitória vai acontecer no momento certo, na hora certa e eu vejo que, mesmo respeitando bastante e tendo estudado bem a equipe do XV de Piracicaba, a gente pode ter nesse sábado uma primeira vitória.

SCA - Os jogadores requerem mais atenção para buscar os três pontos? O time terá novidades? Quais?

Grasseli - Sim, a ideia é que tenhamos algumas novidades.Algumas por lesão, outras por necessidade e até mesmo por opção, dentro da nossa estratégia para esse sábado. Mas, acima de tudo, independente da equipe iniciada, a gente tem que ter uma equipe competitiva, compenetrada com aquilo que nós temos como plano de jogo.Sabemos e já entendemos isso por parte de atletas e comissão, sentindo a temperatura da competição e como que as equipes estão em jogos muito equilibrados, a ideia é que a gente possa ser uma equipe altamente equilibrada, mesmo entendendo que é um jogo difícil, como todos têm sido nessa Copa.

SCA - Com 15 dias de atividades, duas semanas cheias. É um bom período para o técnico implantar novidades no time? Por que?

Grasseli - Esse período que tivemos sem jogo valendo pela competição, realizamos um amistoso para continuar o desenvolvimento da equipe, mas também aproveitamos para a recuperação de muitos atletas que estiveram no DM. Com certeza, a ideia é que a gente possa já apresentar algo que nos dê uma possibilidade de fazer um jogo competitivo, um jogo que possa nos aproximar da nossa primeira vitória.

SCA - O XV é o time mais tradicional do grupo e vem de goleada. Como encarar um adversário “pesado”?

Grasseli - Sim, como eu disse anteriormente, o XV é um adversário que a gente respeita muito, não só eu, como toda a comissão. Estamos atentos a todos os detalhes e estudamos os últimos três jogos do adversário.

Sabemos da tradição, mas enfim, vamos jogar o nosso jogo. Estamos em casa, diante da nossa torcida e entendemos que dessa forma temos que impor a nossa maneira de jogar.Temos jogadores que podem fazer isso e, mesmo com as alterações que se façam necessárias, vamos jogar nos nossos domínios e colocar a nossa mentalidade e a nossa forma de jogar em prática.

Classificação

Taquaritinga, 12 pontos

XV de Piracicaba, 4 pontos

Grêmio São-carlense, 2 pontos

Rio Claro, 2 pontos

União São João, 1 ponto

