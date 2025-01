Congresso técnico abre oficialmente a Copinha

Real Brasília, São Carlos, Cruzeiro e Imperatriz estão no grupo 13, com sede em São Carlos - Crédito: Divulgação

Com a participação dos representantes das equipes do São Carlos Futebol Clube, do Real Brasília, do Imperatriz e do Cruzeiro, o diretor de jogo da Federação Paulista de Futebol (FPF), Thiago Saletti Derobio e o secretário de Esporte de São Carlos, Fernando Carvalho, que também representou na ocasião o prefeito Netto Donato, abriram oficialmente na manhã desta quinta-feira, 2, no auditório do Hotel Pérea, a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Principal torneio de base do futebol brasileiro, esse ano a Copinha reúne 128 clubes na primeira fase da competição. Distribuídos em 32 grupos, os times brigarão pelo título a partir desta quinta-feira, dia 2 de janeiro. A final da competição acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da Capital Paulista. A transmissão dos jogos da Copinha será feita pela TV Globo, Sportv, Cazé TV e canal do Youtube da FPF.

Leia Também