Confiante, Ygor Dizarro acredita em um Grêmio competitivo

Ygor durante atividades junto ao XV de Jaú, na Copa Paulista - Crédito: Divulgação/XV de Jaú

Proveniente do XV de Jaú, onde disputou a Copa Paulista, o Grêmio São-carlense anunciou no início da tarde desta quarta-feira, 27, o seu segundo reforço para o Campeonato Paulista da Série A4. Trata-se do lateral esquerdo Ygor Dizarro de 22 anos.

Natural de Novo Horizonte/SP, chega ao clube para a sua primeira temporada. Confiante, ele aceitou o desafio de defender o Lobo da Central após analisar o projeto do clube, apresentado pelo diretor Edu Imparato e pelo técnico Marcus Vinícius. “Abracei a causa também sabendo de que o Grêmio é uma equipe de peso na competição”, refletiu.

Ygor aumenta sua confiança ao garantir que a expectativa que tem para 2025 ser grande, salientando que o Grêmio irá montar uma equipe de qualidade. “Tenho certeza que será um elenco muito competitivo e vitorioso! Então expectativa é a melhor possível”, finalizou.

