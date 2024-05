Começa o segundo turno da Bezinha e Águia pega o Paulista

Águia começa o returno em Jundiaí e mira um bom resultado frente o Paulista - Crédito: Delma Gonçalves

O estádio municipal Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, será o palco do jogo que marca a abertura do segundo turno do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B. Pela sexta rodada da fase de classificação, a partir das 15h deste sábado, o Paulista recebe a visita do São Carlos.

No primeiro turno, no estádio municipal Luisão, aconteceu o empate em 1 a 1 e a perspectiva é de mais uma partida bem disputada, já que as duas equipes estão invictas na competição e ocupam as duas primeiras colocações com a mesma pontuação: 8 para cada time.

O Paulista está em primeiro lugar, apenas pelo critério de saldo fe gols. O Time de Jundiaí tem 7 gols positivos, contra 3 da Águia da Central.

Para o compromisso da tarde de sábado, o técnico João Batista trabalhou seus jogadores por duas semanas, já que folgou na rodada que encerrou o turno inicial. Foram 15 dias de preparação intensa de olho na partida que pode, inclusive, definir a classificação da equipe para a segunda fase, caso vença e vá a 11 pontos e o Barcelona, lanterna, perca novamente e não some pontos. De acordo com o regulamento da Bezinha, no grupo 2, entre as cinco equipes participantes, quatro se classificam.

A rodada

Sábado, 25

15h – Tanabi x Fernandópolis

15h – Araçatuba x Tupã

15h – Paulista x São Carlos

15h – Colorado Caieiras x Barcelona

15h – Mauá x Atlético Mogi

15h – União Mogi x Mauaense

Domingo, 26

10h – Olímpia x Inter de Bebedouro

10h – Ecus x Manthiqueira

Classificação

1. Paulista, 8 pontos

2. São Carlos, 8 pontos

3. Colorado, 6 pontos

4. Flamengo, 4 pontos

5. Barcelona, 0 ponto

