Começa no Aracy, o Quadrangular do 50tão

Agora os mais experientes ganham a oportunidade de distração e lazer com o 50tão no Aracy - Crédito: Divulgação

Mais uma competição amadora agita os esportistas do Grande Cidade Aracy. Agora destinados aos atletas mais experientes.

Teve início na manhã de domingo, 28, no campo do Raspadão, no Aracy, o Quadrangular do 50tão, que conta com a participação de equipes formadas por atletas com idade entre 45 e 50 anos.

De acordo com o organizador Lóy Landi, será apenas um mês de competição com as equipes se enfrentando em turno único (três rodadas duplas) e as duas representações que conquistarem mais pontos, disputam o título de 2024.

As rodadas serão sempre nas manhãs de domingo e a primeira já aconteceu. O Cruzeirinho goleou o Sergipinho por 4 a 1 e o Aymoré perdeu para o RD Bebidas por 2 a 0.

No próximo domingo, 4, acontece a segunda rodada, com início às 9h. Se enfrentam Cruzeirinho x Aymoré e em seguida, Sergipinho x RD Bebidas.

