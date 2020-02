Começa a temporada para o hipismo são-carlense

São-carlenses mostraram força na primeira competição do ano - Crédito: Divulgação

A Hípica Damha, de São Carlos, iniciou oficialmente a temporada 2020, com a participação na primeira etapa da Copa SHRP, realizada domingo, 16, na Sociedade Hípica de Ribeirão Preto.

Sob o comando do técnico Rogério Radaelli, onze são-carlenses estiveram presentes e conquistaram significativos resultados logo na primeira participação no ano.

Estiveram competindo Ana Laura Simões Serotini, Beatriz Trevisan Valentim, Fabricio Cassiano Francisco Santos, Fernanda Bachur Resende, Julia Zanetti Brochini Assumpção, Luiza Casale Fauvel de Moraes, Maria Clara Netto Firmino, Mariana Cristina Soares, Patrícia Andrzejwski de Lima, Serena Piccolli Dias Carneiro e Sofia Domiciano Antonio.

“Essa foi nossa primeira prova oficial do ano. Nossos alunos começaram muito bem, com foco e determinação. Como instrutor estou muito satisfeito com a atuação de todas”, afirmou Rogério.

A próxima competição do time será um torneio interno em março na Hípica Damha, em São Carlos.

RESULTADOS

Série 0,40m

3º lugar - Júlia Zanetti Brochini Assumpção

5º lugar - Ana Laura Simões Serotini

6º lugar - Maria Clara Netto Firmino

Série 0,80m

1º lugar - Fabrício Cassiano Francisco Santos

2º lugar - Serena Piccoli Dias Carneiro

4º lugar - Luiza Casale Fauvel de Moraes

