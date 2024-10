Começa a fase decisiva da 9ª Copa AVS/Smec

Golden Team, de Américo, encara o Caaso pela Copa AVS/Smec, na semifinal da série Prata - Crédito: Zé_Photografy

Após uma acirrada fase de classificação reunindo 12 equipes de São Carlos, Ibaté e Américo Brasiliense, tem início a segunda fase da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino.

As equipes foram qualificadas nas séries Ouro, Prata e Bronze e serão realizadas três semifinais, com jogos ocorrendo nesta e na próxima semana.

As disputas começam a partir das 20h30 desta terça-feira, 22, pela Prata, com o Golden Team de Américo Brasiliense enfrentando o Country Club no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Na quarta-feira, 23, no mesmo horário, só que no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, também pela Prata, o São Carlos Clube encara o Elite.

Por fim, na quinta-feira, 24, pela Ouro, a primeira semifinal. No ginásio de esportes do Jardim Santa Felícia, a atual campeã (e ainda invicta) AVS/Smec pega o Caaso.

Leia Também