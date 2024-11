Começa a construção de pista de BMX em São Carlos

Máquinas iniciaram as atividades para a construção da pista - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, iniciou as obras da pista de BMX na Avenida José Pereira Lopes, no bairro Jardim Botafogo. A empresa é a Construcisa Engenharia de Edificações LTDA, responsável pela obra venceu a licitação na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço global. O investimento será de R$ 505,3 mil.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas a construção da pista de BMX é necessária para proporcionar a oportunidade aos usuários que gostam da modalidade de praticarem um esporte sadio e que tem poucos espaços disponíveis na região. A obra busca ocupar os usuários com uma atividade que contribua com a formação de cada um, permitindo-lhes o acesso ao esporte e ao lazer.

“Com o objetivo que a pista de BMX seja homologada na Federação Paulista de Ciclismo, para receber competições em nível federal, iniciamos as obras que também tem como meta incentivar o conhecimento e a prática do BMX na cidade. A nova pista visa aumentar o nível deste esporte em São Carlos”, salientou Leonardo Lázaro, secretário municipal de Obras Públicas.

BMX

O esporte também conhecido como bicicross, é o caçula do ciclismo, sua origem é das décadas de 1960 e 1970, época em que as vertentes mais tradicionais do esporte — estrada e pista — já faziam parte dos Jogos Olímpicos. O BMX surgiu graças à admiração de jovens norte-americanos pelo Motocross. A vontade de imitar as manobras dos ídolos aliada à falta de equipamento fez com que bicicletas fossem utilizadas em pistas de terra. Nasceu, então, o Bicycle Moto Cross, ou simplesmente BMX.

As provas do BMX são disputadas em baterias com 8 atletas cada, até se chegar à final. As bicicletas utilizadas pelos competidores possuem rodas com aro 20, além de uma marcha e um freio. A largada é dada de uma plataforma de cerca de 10m de altura e os atletas passam por obstáculos montados na pista até cruzar a linha de chegada. O BMX fez sua primeira aparição olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, com disputas tanto no masculino quanto no feminino.

Leia Também