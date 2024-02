Com um a menos, Grêmio é derrotado em Franca

Fabrício comemora o gol do Grêmio: mas o Lobo perdeu a primeira no campeonato - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com um jogador a menos desde os 28 minutos do segundo tempo, o Grêmio São-carlense perdeu de virada por 2 a 1 para a Francana pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. O jogo aconteceu na manhã deste domingo, 18, no estádio municipal José Lancha Filho, em Franca.

Os gols da partida foram feitos por Fabrício para o Lobo aos 35 minutos e Gustavo empatou aos 43 minutos do primeiro tempo. Queiróz fez o gol da vitória aos 49 minutos da etapa final.

Com a derrota, o Grêmio, do técnico Leandro Mehlich perdeu a invencibilidade e a liderança já que, em Jaú, o XV local venceu a Penapolense por 2 a 1 e chegou a 12 pontos. O Lobo tem 10 pontos.

Em Franca, o Grêmio teve mais posse de bola e em determinados momentos dominou a Francana. Mas as chances de gol foram escassas. Em determinados lances por preciosismo dos atletas gremistas e, em outros, por erros no último passe.

Até mesmo, após a expulsão de João Victor (a segunda em cinco jogos), o Grêmio não sofreu grande pressão, porém no abafa, aos 49 minutos, os anfitriões conseguiram o tento da virada.

O jogo

O primeiro tempo foi de um jogo bem disputado. Principalmente no meio campo. Nos minutos iniciais a Francana teve mais a posse de bola, mas a partir dos 20 minutos, o Grêmio São-carlense teve o domínio do jogo. Porém, na parte final, a Francana demonstrou mais poderio.

Entretanto, em nenhum momento do tempo inicial, os goleiros Vinícius Lima e Gustavo Belli foram exibidos. Os passes finais e arremates a gols foram deficientes por parte dos dois times e poucos lances perigosos aconteceram, apesar do 1 a 1.

Aos 35 minutos, após trama de ataque, a bola sobrou para Fabrício que de primeira, colocou no canto esquerdo de Vinícius Lima, que nem se mexeu.

Aos 43 minutos, foi a vez do ataque francano envolver a zaga gremista e Gustavo, com tranquilidade e sem marcação, chutou sem chances para Gustavo Belli.

No segundo tempo, o ritmo diminuiu. O Grêmio manteve mais posse de bola e a Francana conseguia se livrar da bola com a “ligação direta”. Desta forma, nada de boas jogadas, fazendo com que os goleiros trabalhassem. Pelo menos assim foi até os 20 minutos da etapa final.

O jogo transcorria “morno” até que, aos 28 minutos, um lance infeliz do zagueiro João Victor que tentou sair jogando e perdeu a bola para Marcos Vinícius que poderia ficar cara a cara com Gustavo Belli. O árbitro Marcelo Jesus dos Santos optou pela expulsão do zagueiro gremista.

A partir daí, com atleta a mais em campo, a Veterana se animou e foi à frente na tentativa do gol da virada, mas o Grêmio São-carlense soube segurar as investidas, mas no último ataque, conseguiu o gol da virada, feito pelo zagueiro Queiróz.

Resultados

XV de Jaú 2 x 1 Penapolense

Francana 1 x 1 Grêmio São-carlense

América 0 x 0 Jabaquara

Taquaritinga 1 x 2 Barretos

Nacional 1 x 0 Joseense

Rio Branco 2 x 1 SKA Brasil

Barbarense 0 x 0 Vocem

Independente 0 x 0 Osasco Audax

Classificação

XV de Jaú – 12 pontos

Grêmio São-carlense – 10 pontos

Barretos – 10 pontos

Francana – 10 pontos

Audax – 9 pontos

Taquaritinga – 8 pontos

Rio Branco – 7 pontos

Nacional – 7 pontos

Vocem – 6 pontos

América – 6 pontos

Penapolense – 5 pontos

Jabaquara – 5 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

Independente – 3 pontos

Joseense – 1 ponto

