Com um a mais, Grêmio cede empate nos acréscimos no Luisão

Vitor Gabriel fez dois gols no empate do Grêmio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Se não for com emoção, não tem graça. Se não tiver um “teste para cardíaco”, não tem validade. Com muita emoção e adrenalina, o Grêmio São-carlense empatou em 3 a 3 no Campeonato Paulista da Série A4 na noite desta quarta-feira, 29, pela terceira rodada, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O Grêmio, novamente ficou com um atleta a mais em campo, mas não conseguiu segurar a vitória, já que chegou a abrir vantagem de 3 a 1. Com o empate, o Lobo chegou aos 2 pontos e o Audax conquistou o primeiro ponto na competição.

Na etapa inicial, só deu Grêmio, que poderia ter definido o placar. Criou pelo menos cinco chances para construir a vitória. Não aproveitou as oportunidades.

No segundo tempo, uma chuva de emoções. O Audax fez 1 a 0 com Matheo e minutos depois o lateral Cantê foi expulso. O Grêmio aproveitou e com gols de João Victor e Vitor Gabriel fez 3 a 1 em nove minutos. Quando todos esperavam a vitória, aos 46 e 47 minutos, o Audax chegou ao empate, para desespero da torcida gremista.

O jogo

No primeiro tempo, só deu Grêmio São-carlense. Ao “pé da letra”, o Audax deu apenas um chute nos 45 minutos iniciais.

O Lobo da Paulista aproveitou bem o gramado molhado pela chuva e deu trabalho para o goleiro Diego que viu o ataque tricolor ficar perto do gol. Teve ainda duas bolas que se chocaram contra a trave e uma delas, aos 29minutos, Alex Cícero chutou colocado na trave esquerda. A bola caprichosamente voltou para o campo, mas o ataque não foi aproveitado.

Os jogadores do Lobo tiveram ainda mais três boas oportunidades, mas todas foram desperdiçadas.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O Grêmio mantinha a posse de bola, dominava o Audax, mas deixou de criar boas oportunidades.

O Audax também não mudou a forma de jogar e mais se defendia, mas aos 11 minutos, em uma rara felicidade, Matheo chutou da intermediária e a bola foi ‘morrer’ no ângulo esquerdo de Lucas Alves, que nada pode fazer, colocando a equipe visitante em vantagem.

Em desvantagem, o Grêmio foi ao ataque e teve a vida facilitada com a expulsão do lateral Cantê, que recebeu o segundo cartão amarelo. Neste momento bateu o desespero no técnico Marcus Vinícius que em um prazo de seis minutos fez cinco substituições para deixar o Grêmio mais ofensivo e buscar a reação.

A atitude do comandante gremista deu resultado, já que aos 22 minutos, novamente o zagueiro artilheiro João Victor apareceu livre na pequena área e cabeceou sem chances para Diego para decretar o empate.

O gol animou o Lobo da Central que se lançou ao ataque, justamente pelas alterações de Marcus Vinícius e a virada não demorou. Quatro minutos depois, após uma pressão insuportável, Vitor Gabriel, com muito oportunismo, chutou para fazer 2 a 1.

Com um a menos, o Audax se viu contra a parede e foi em busca do empate. Porém, a equipe não conseguiu mostrar poder de reação, com um time limitado.

Já o Grêmio continuou a agredir o Audax e aos 31 minutos, uma “pintura” de Vítor Gabriel que fez o seu segundo gol e o terceiro do Lobo. Dominou a bola dentro da grande área e chutou colocado, sem chances para Diego, colocando a bola no ângulo direito do goleiro visitante.

Após o terceiro gol, sem explicação, os jogadores gremistas passaram a tocar a bola sem objetividade, enquanto que o Audax tentava diminuir o prejuízo. O jogo se tornou mais equilibrado, mas a primeira vitória do Lobo foi conquistada com muita emoção, mesmo com o gol de Pablo aos 46 minutos da etapa final, fazendo o segundo tento do time visitante. Para a tristeza são-carlense, um minuto depois, Robertinho aproveitou falha da zaga e empatou a partida.

Leia Também