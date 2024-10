Com tranquilidade, AVS/Smec garante mais uma final da série Ouro

Compartilhar no facebook

29 Out 2024 - 10h01

29 Out 2024 - 10h01 Por Marcos Escrivani

AVS/Smec está em mais uma final da Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

A 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino definiu o primeiro semifinalista da série Ouro. Trata-se da AVS/Smec, atual campeã e única invicta na competição.

Na noite de quinta-feira, 24, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, Jardim Santa Felícia, a equipe venceu o Caaso por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/14 e 25/18 em 1h09 de jogo.

A partida foi tranquila e a central Jeniffer, foi a MVP da partida, arbitrada por Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

AVS/Smec: Bia, Thassi, Patrícia, Karine, Jezinha, Jeniffer, Maju, Bárbara, Dani, Márcia, Luciana, Mônica, Juliana e Cássia. Técnica: Sandra Mara.

Caaso: Carol, Bruna, Ana Laura, Talita, Luiza, Estela, Bia, Emily, Luíse, Victória, Suzana e Natália. Técnico: Fernando.

Mais semifinais

A semana será decisiva na Copa AVS/Smec, quando acontece mais três partidas que irão definir finalistas da temporada 2024.

Na terça-feira, 29, no ginásio de esportes da UFSCar, a partir das

20h30 será conhecido o segundo finalista da série Ouro, com a UFSCar encarando o Fênix/LBR Sports.

Na quinta-feira, 31, às 19h30, as duas semifinais da série Bronze. No ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, a equipe sub21, a AVS/Smec encara o Alpha e no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, o Scorpions de Américo Brasiliense pega Ibaté.

