Com time reserva, São Paulo empata em jogo morno em Ribeirão Preto

Em um jogo fraco em emoções, Botafogo e São Paulo não saíram do zero - Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

Em um jogo sem criatividade e monótono, a equipe reserva do São Paulo estreou no Paulistão com um empate sem gols diante do Botafogo, nesta segunda-feira, 20, na Arena NicNet, no encerramento da segunda rodada.

Com o resultado, o São Paulo fica com um ponto no Grupo C, que tem o Noroeste na liderança, com quatro. O Botafogo é o lanterna do Grupo A, com um. O Corinthians, com 100% de aproveitamento, soma seis.

O São Paulo, escalado em sua maioria com garotos, teve mais posse de bola e criou as chances mais perigosas do primeiro tempo. No primeiro minuto, Ryan Francisco acertou o travessão do Botafogo, e William Gomes teve outra chance perigosa, em bela jogada individual, aos 29.

O time de Ribeirão Preto teve algumas chegadas, também, mas não chegou a incomodar o goleiro Rafael. Aos 23, Edson pediu pênalti em disputa de bola com Sabino, mas o árbitro nada marcou.

Na etapa final, o Botafogo atacou um pouco mais, mas não conseguiu tirar o zero do placar. A melhor chance foi aos 14 minutos, quando Pablo Thomaz chutou e exigiu grande defesa de Rafael.

O Botafogo chegou a ter um pênalti marcado, mas a decisão foi revertida após o árbitro consultar o VAR. Com isso, o duelo terminou no 0 a 0.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Noroeste na quinta-feira, 23, às 18h30, no Alfredo Castilho, em Bauru. No mesmo dia, às 19h30, o São Paulo recebe o Guarani, no MorumBis.

Mais Paulistão

Nesta terça-feira, 21, tem início a terceira rodada, com uma partida solitária. No estádio Jorge Ismael Di Biasi, o Novorizontino tenta a primeira vitória diante da Internacional de Limeira. (Com FPF)

