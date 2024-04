Com time ‘enxuto’, sub17 da Asf São Carlos estreia na Copa LPF

Time sub17 pronto para o desafio: são-carlenses vão a Pinhal focadas na vitória - Crédito: Divulgação

A bola rola, a partir das 15h deste sábado, 6, para a equipe sub17 de futsal feminino Asf São Carlos, que faz a estreia na Copa LPF. A partida acontece no ginásio municipal de esportes Guilherme de Moraes Ribeiro, em Espírito Santo do Pinhal e o adversário será a Pinhalense.

O time são-carlense segue viagem às 11h deste sábado e de acordo com a coordenadora Ana Cláudia Bianconi, a meta é buscar um resultado positivo.

A Pinhalense disputa a Copa pelo primeiro ano. “Por isso não temos muitas informações”, relatou. De acordo com ela, a Asf vai com um time ‘enxuto’. “Em termos de atletas temos pouca. Mas todas as integrantes jogam juntas a muito tempo e a expectativa é a melhor possível”, disse Aninha. “Vamos para competir e acredito em uma partida equilibrada e acirrada. Mas creio em uma vitória”, garantiu, após o último treino preparatório realizado nesta quinta-feira, 4, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José.

