Com recorde de equipes, começa a 9ª Copa AVS/Smec

Copa AVS/Smec começa com número recorde de participantes - Crédito: Zé_Photografy

O ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho será o palco da abertura da 9ª Copa AVS/Smec que se apresenta com um número recorde de participantes:

A temporada 2024 terá a presença de 14 equipes, sendo 11 de São Carlos, duas de Américo Brasiliense e uma de Ibaté. O ato solene de abertura será às 9h, com a presença de atletas de todas as equipes, execução do Hino Nacional, presença de autoridades e o juramento do atleta. Por fim, o jogo valendo pontos entre MVC e Caaso abre oficialmente a competição.

De acordo com Zé Sérgio, um dos organizadores da Copa, participam este ano a AVS/Smec, AVS sub21, Alpha, Fênix, MVC, Country Clube. Caaso, UFSCar, Elite, São Carlos Clube A, São Carlos Clube B (São Carlos), Scorpions e Golden Team (Américo Brasiliense) e Ibaté.

Zé Sérgio disse que a ansiedade e a expectativa para a estreia é grande, já que as equipes se movimentaram no sentido de buscar reforços e fazer com que a competitividade e rivalidade esportiva aumente.

“Temos um número recorde de equipes e temos ciência que o nível técnico da competição irá aumentar. Acredito em boas disputas e um nível técnico apurado. Meu sonho é chegar ao final desta temporada e que todos estejam satisfeitos”, disse.

Segundo o regulamento, na primeira fase acontece um turno único com as equipes jogando entre si e se classificam as doze primeiras equipes. Do 1º ao 4º, disputa a série ouro; do 5º ao 8º, a série prata e do 9º ao 12º, a série bronze.

