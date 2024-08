Com passagem pelo Grêmio São-carlense, atacante fecha com time de Honduras

Após passagem pelo Grêmio São-carlense, Negraxa vai defender o San Juan Huracán, de Honduras - Crédito: Divulgação

Guilherme Magalhães, o Negraxa, está de casa nova. Após fazer parte do elenco do Grêmio São-carlense na disputa do Paulistão A4, o atacante encara um novo desafio no futebol hondurenho, onde defenderá as cores do San Juan Huracán, que disputa a Liga de Ascenso de Honduras, equivalente à segunda divisão do futebol do país. “Estou muito feliz com essa nova experiência, um desafio diferente e ainda me adaptando ao fuso-horário e mergulhando cada vez mais na cultura local. Um país muito quente, mas muito receptivo e acolhedor e um campeonato extremamente competitivo”, relata Negraxa.

O atacante foi anunciado pelo São-carlense no dia 8 de março, para a disputa do Paulistão A4. Entretanto, uma lesão no músculo posterior da coxa o afastou dos gramados na reta final do campeonato estadual, que terminou com a eliminação da equipe para o Ska Brasil nas quartas de final. “A minha saída do São-carlense foi muito tranquila. Fui contratado após um período sem jogar e, no primeiro mês, enquanto me preparava para estrear, tive uma lesão que me deixou fora por dois meses. Mesmo sem poder estar em campo, fui totalmente inserido no cotidiano do clube e criei um vínculo muito bacana com a comissão técnica, os atletas e funcionários, com certeza serei mais um torcendo pelo sucesso do Lobo”, conta.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Negraxa ainda coleciona passagens pelo Juventus-SP, Guarulhos-SP, Canaã-BA, Aparecida-GO, Grêmio Mauaense-SP, além de uma passagem pelo Toluca, do México.

