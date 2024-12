Com o time profissional parado, São Carlos foca na Copinha

São Carlos em jogo contra o Bandeirante de olho na preparação para a Copinha - Crédito: Lourival Izaque

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não se reuniu com os clubes que devem participar do Paulista da Série B em 2025 e por este motivo, sem datas e informações sobre o campeonato, o São Carlos permanece com seu departamento sub23 parado.

A direção da Águia ainda não começou os trabalhos nem mesmo para definir a comissão técnica da equipe, bem como jogadores que deverão compor o elenco para tentar buscar o acesso à Série A4.

Em compasso de espera, o clube dedica a atenção à Copa São Paulo de Futebol Junior. A Águia está no grupo 13, ao lado do Cruzeiro/MG, Imperatriz e Real Brasília e fará a primeira fase no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Jogo treino

Na manhã de sábado, 14, o São Carlos deu mais um passo em sua preparação para a Copinha. A equipe enfrentou o Bandeirante em um jogo-treino realizado no campo da Fazenda Itaguassu, com vitória pelo placar de 2 a 1.

Os gols do São Carlos, comandado pelo técnico João Silva, foram marcados em momentos decisivos, demonstrando a crescente eficiência do time na construção de jogadas e finalizações. A preparação para a Copinha segue a todo vapor, com a Águia buscando ajustar os últimos detalhes para entrar na competição com força total.

