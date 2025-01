Com o 2º time, Palmeiras apenas empata em Bauru

Compartilhar no facebook

Agustin Giay em lance da partida no empate em 1 a 1 entre Palmeiras x Noroeste - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Noroeste e Palmeiras ficaram no 1 a 1 pela segunda rodada do Paulistão na noite deste sábado, 18, no estádio municipal Alfredo de Castilho, em Bauru.

Em um período de testes, o Palmeiras entrou com seu segundo time, levando em conta o onze que começou a partida contra a Portuguesa no meio de semana e venceu por 2 a 0.

Em Bauru, por exemplo, estrearam Raphael Veiga, Gustavo Gomez, Anibal Moreno, entre outros, além da presença de Luighi, que é “cria” da base alviverde. A partida marcou a estreia ainda de Facundo Torres.

Com a equipe 100% modificada, o Noroeste foi superior nos 45 minutos iniciais e merecia a vitória, apesar do 0 a 0. No segundo tempo, a equipe bauruense fez valer o domínio e aos 7 minutos fez 1 a 0 através de Carlão.

Mais na vontade, do que na técnica, o Palmeiras chegou ao empate aos 23 minutos através de Thalys que aproveito passe de Flaco Lopes.

Após o empate o Palmeiras passou a dominar o Noroeste, mas não conseguiu virar o placar. À tarde, em Limeira, Internacional e Guarani não saíram do 0 a 0.

