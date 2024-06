Com gols no final, São Carlos e Colorado empatam no Luisão

São Carlos ficou no empate com o Colorado num jogo sem brilho - Crédito: Ismael Volpin

O jogo não foi um primor. Os jogadores mostraram disposição, mas faltou inspiração para São Carlos e Colorado Caieiras que ficaram no 1 a 1 pela rodada 7 da fase de classificação do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B, na tarde deste sábado, 1, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Os gols saíram no final do jogo. Rodrigão marcou para o São Carlos aos 35 minutos e cinco minutos depois, de pênalti, Vítor Soares empatou.

Com o resultado, o Colorado chegou aos 10 pontos e a Águia, aos 9 pontos. Desta forma, as duas equipes praticamente asseguraram a classificação para a segunda fase da bezinha.

O jogo

Um primeiro tempo de muita disposição dos atletas das duas equipes. Mas o jogo truncado, com muitas faltas e a pouca criatividade, fez com que os 45 minutos iniciais fosse de poucas emoções.

Tanto o goleiro Júlio, do São Carlos e Curtes, do Colorado, pouco trabalharam e nenhum lance de grande emoção aconteceu.

Na etapa final, o panorama da partida não modificou. Muita intensidade dos jogadores, mas poucos lances de emoção.

Nos primeiros 20 minutos, apesar da partida monótona, o Colorado teve duas excelentes chances de gol e em uma delas, o goleiro Júlio fez uma bela defesa. A partir daí, o São Carlos passou a ser mais agressivo e aos 26 minutos Clebão perdeu um gol feito, ao perder gol cara a cara com Curtes, que fez excelente defesa.

Aos 35 minutos, o gol da Águia. Dudu Melo cobrou falta e o zagueiro Rodrigão apareceu para fazer 1 a 0.

Porém a comemoração durou pouco. Após excelente defesa de Júlio, a zaga do São Carlos cometeu penalidade. Vitor Soares cobrou e empatou aos 40 minutos.

A partir daí o jogo ficou elétrico, com os atletas das duas equipes buscando o gol, mas o empate fez jus ao desempenho das duas equipes.

Leia Também