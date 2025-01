Com gols no começo da partida, Grêmio e Joseense empatam no Luisão

João Victor marcou o gol do Grêmio: empate amargo no Luisão - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Tudo igual no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A4, Grêmio São-carlense e Joseense ficaram no 1 a 1. Com o resultado, o Lobo foi a 1 ponto e permanece sem vencer na temporada. Já a Águia do Vale soma 4 pontos e está nas primeiras colocações.

O empate foi injusto para o Grêmio São-carlense que procurou o gol com mais insistência. Fez 1 a 0 com João Victor aos 5 minutos, mas sofreu o empate três minutos depois, gol de Lucas Perninha.

A atuação dos atletas gremistas foi bem diferente da estreia, quando a equipe perdeu em Araçatuba (de virada) e com um jogador a mais por 70 minutos. O desempenho foi apático.

No Luisão, o Grêmio foi mais intenso, com os jogadores mais aplicados. Porém erros de passe e posicionamento, principalmente quando a equipe atacava, foram fundamentais para o Lobo não conseguir o resultado positivo.

O jogo

O primeiro tempo foi animado. As duas equipes saíram para o jogo. Apesar de alguns erros de passe e de posicionamento, a intensidade imprimida pelos atletas satisfez a torcida.

A busca pelo gol era grande e logo aos 5 minutos, após cobrança de escanteio de Luiz Henrique, o zagueiro João Victor cabeceou para o chão, sem chances para Luan. Lobo 1 a 0.

Mas a alegria gremista durou apenas três minutos. Em um erro de posicionamento da zaga, o meia Bruno Luka achou Lucas Perninha livre de marcação na grande área. O jogador do Joseense fuzilou no canto esquerdo de Lucas Alves para decretar o 1 a 1.

A partida continuou intensa, com chances de gol para os dois lados e os goleiros trabalharam para evitar a movimentação no placar.

Na etapa final, o forte calor fez com que a intensidade da partida diminuísse. Mas o Grêmio manteve a posse de bola e após algumas modificações realizadas pelo técnico Marcus Vinícius, criou algumas chances para ampliar, mas todas desperdiçadas. O Joseense optou pelos contra-ataques e levava perigo ao gol de Lucas Alves.

Mas os gols não saíram e com isso o empate em 1 a 1 premiou o esforço dos jogadores das duas equipes.

