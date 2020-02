Com goleada, Deportivo Sanka fatura a Copa Verão

Crédito: Marcos Escrivani

Na primeira fase, uma difícil vitória por 6 a 4. Mas na decisão, o Deportivo Sanka mostrou autoridade e em grande estilo garantiu o título da Copa Verão de Futsal. Em Torrinha, na noite de quinta-feira, 31, goleou a Rota do Surf por 4 a 0.

Com o resultado, a equipe orientada pelo técnico Rafael retornou para casa com o troféu de melhor equipe do campeonato regional e de quebra, com 100% de aproveitamento já que venceu todos os jogos que disputou.

Na final, o Deportivo Sanka dominou amplamente o adversário. Criou as melhores chances, fez quatro gols e poderia ter ampliado ainda mais o placar diante da superioridade técnica na final.

Além do título, o Deportivo ganhou um segundo troféu, já que Wellington foi eleito o melhor goleiro da competição.

FOCO EM JAÚ

A comemoração pelo título em Torrinha terminou e o time são-carlense vira a chavinha e foca o torneio regional promovido pela Liga Jauense de Futsal e o primeiro desafio será na terça-feira, 5. O adversário ainda não foi definido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também