Com futebol e respeito Aracy é campeão da Copa São Carlos

Aracy comemora a conquista do título da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Terminou a 3ª Copa São Carlos de Futebol, organizada pela Liga Desportiva São Carlos (LDSC). Foram dois grandes jogos e muito respeito entre as equipes participantes na manhã de domingo, 24, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão.

A competição contou com a participação de 30 times e foi marcada por disputas acirradas, celebrando o futebol local. Na rodada final, o Aracy garantiu o título ao superar o Pakabá Futebol e Samba por 2 a 1. Na decisão do 3º lugar, o Pé na Porta superou nas penalidades o Tijuco Preto.

A rodada dupla foi averta com a disputa do 3º lugar, entre Tijuco Preto e Pé Na Porta que proporcionaram um jogo equilibrado e com boas oportunidades para ambos os lados.

Apesar das oportunidades criadas, a partida terminou sem gols, levando a decisão para as penalidades. No confronto das cobranças, o goleiro do Pé Na Porta brilhou ao defender dois pênaltis, garantindo a vitória de sua equipe por 5 a 3 e a conquista do 3º lugar para sua equipe.

Na grande final, o tradicional Aracy enfrentou o estreante Pakaba F.S. O Aracy, com uma história vitoriosa na competição, acumulando títulos como a Copa 2022, a Champions e a Recopa, iniciou o jogo com força. Após um erro do goleiro do Pakaba, o centroavante Carlos Baraka, com a camisa 9, abriu o placar logo aos dois minutos. No primeiro tempo, apesar das tentativas das duas equipes, o placar permaneceu 1 a 0.

Após o intervalo, o Pakaba voltou melhor, pressionando pela igualdade, mas uma falha defensiva do time adversário permitiu que Baraka, novamente, aumentasse a vantagem. Mesmo com o esforço do Pakaba, que descontou com Sairon, o time não conseguiu mais reagir. O Aracy garantiu a vitória por 2 a 1 e se sagrou campeão da 3ª Copa São Carlos de Futebol.

O presidente da LDSC, Aparecido Neuto, destacou a importância da competição para o esporte da cidade: “Iniciar com 30 equipes e terminar com uma festa como esta, nos dá ainda mais motivação para seguir investindo no futebol da nossa cidade”, disse. Já o diretor Rafael Bastos ressaltou a evolução das equipes e a participação das torcidas, lembrando que, no passado, o futebol estava em declínio em São Carlos. "Ver a garra das equipes e o apoio da torcida foi o grande ápice da competição. Agora, já estamos pensando em 2025", afirmou.

“Com o encerramento da 3ª Copa São Carlos, o futebol de São Carlos segue em ascensão, com grandes promessas e uma torcida cada vez mais engajada. O olhar está voltado para as próximas edições, com a certeza de que o esporte local continua forte e vibrante”, complementou Neuto.

Quadro de honra

Prêmios Individuais

Melhor goleiro: Victor Hugo (Aracy)

Melhor treinador: Erik Silva (Aracy)

Artilheiro: Raul Gregório (Atlético Munique)

Revelação: Ícaro Vasconcelos (Aracy)

Melhor dirigente: Moacyr Dutra (Pakabá)

Melhor torcida: Tijuco Preto

Classificação final

Campeão: Aracy

2º lugar: Pakabá Futebol e Samba

3º lugar: Pé Na Porta

4º lugar: Tijuco Preto

Leia Também