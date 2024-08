Com força máxima, ASF São Carlos quer manter boa fase no Paulista sub20

Sub20 da ASF São Carlos terá desafios complicados pelo Paulista Feminino - Crédito: Divulgação

Invictas e com uma campanha respeito. A equipe sub20 da ASF São Carlos faz bonito no Campeonato Paulista sub20 de futsal feminino e terá nos próximos dias, mais dois compromissos pela fase de classificação.

Com força máxima, a equipe comandada por Ana Cláudia Bianconi quer somar pontos e manter a boa fase. O primeiro desafio será nesta sexta-feira, 23, às 18h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos e encara São José. Depois, na segunda-feira, 26, ás 19h, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra, encara o Taboão Magnus.

Aninha, em entrevista ao São Carlos Agora fez questão de ressaltar o bom ambiente entre as atletas e otimismo pelo trabalho realizado. Esse “combo” faz com que a perspectiva de bons resultados seja grande.

“Já enfrentamos São José pelo primeiro turno, na casa delas e vencemos por 2 a 1. Mas foi até aqui o compromisso mais difícil da equipe. Agora, em casa, temos que estar concentradas e focadas e tentar mais uma vitória. O Magnus ainda não enfrentamos, mas acreditamos que seja a mesma filosofia do adulto, que tem a melhor equipe do País. Mesmo assim estamos confiantes e acreditamos que podemos surpreender, mesmo sendo o jogo na casa delas. Estamos confiantes em somar pontos nas duas partidas”, disse a técnica são-carlense.

Sub17 com dois desafios

A equipe sub17 ASF São Carlos vai estar em ação em dupla jornada no final de semana. Ambas pela Liga Paulista de Futsal Feminino.

No sábado, 24, a equipe orientada pela treinadora Júlia Castro encara Praia Grande a partir das 16h. No domingo, 25, às 15h, enfrenta Francisco Morato. As duas partidas são da fase de classificação e o palco do espetáculo em ambas as ocasiões será o ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

Otimista e animada, Júlia disse que o time está pronto para tentar superar os obstáculos. “O final de semana será de dois grandes desafios. Conhecemos bem a equipe de Praia Grande enquanto a de Francisco Morato é novidade, pois não estava no primeiro semestre. Nos preparamos bem ao longo da semana e a meta é conseguir conquistar mais duas vitórias colocando em prática o que treinamos até aqui. Temos um grupo muito bom e habilidoso, então chegamos bem e confiantes pra essa rodada dupla”, finalizou.

